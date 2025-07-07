От пляжа до кондиционера: Офтальмолог назвала пять привычек, которые портят зрение летом

«Самое важное в первую очередь — не лезть грязными руками в глаза, чтобы их не инфицировать, промывать глаза, если что-то действительно попало, хотя бы кипяченой водой или чаем. Закапывание антисептиков или антибиотиков в каплях желательно всё-таки проводить по рекомендации специалиста, потому что использование данных препаратов без назначения специалиста со временем может привести к резистентности, к устойчивости слизистой оболочки к любым антибиотикам. Это тоже довольно опасно», — поделилась эксперт.