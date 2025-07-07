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В Мексике три легковушки, фура и автобус провалились в огромную яму

В результате ЧП на границе городов Гвадалахара и Тонала никто не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

В Мексике, на границе городов Гвадалахара и Тонала, обрушился участок дороги, в результате чего в провал угодили пять транспортных средств: три легковушки, автобус с пассажирами и грузовик. Об этом сообщил телеканал Azteca.

По данным муниципальных служб Гвадалахары, причиной аварии стали сильные дожди, из-за которых образовалась огромная яма. Власти уже начали ремонтные работы, чтобы восстановить поврежденный участок.

К счастью, никто из людей не пострадал, уточнили местные СМИ. Управление водоснабжения и канализации SIAPA оперативно приступило к устранению последствий.

Ранее сообщалось о трагедии в американском штате Техас, где из-за сильных ливней и разлива реки Гуадалупе погибло не менее 80 человек, передал телеканал CNN. По информации газеты New York Times, более 40 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, а 28 тел так и не удалось опознать.