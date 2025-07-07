В Мексике три легковушки, фура и автобус провалились в огромную яму

Ранее сообщалось о трагедии в американском штате Техас, где из-за сильных ливней и разлива реки Гуадалупе погибло не менее 80 человек, передал телеканал CNN. По информации газеты New York Times, более 40 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, а 28 тел так и не удалось опознать.