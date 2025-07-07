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В Иркутской области жители региона оформили 300 тысяч больничных листов

Они получили 4,3 миллиарда пособий с начала года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С начала года жители Приангарья оформили более 300 тысяч пособий по больничному на сумму 4,3 миллиарда рублей. Эти выплаты получили больше 179 тысяч человек. Как сообщили КП-Иркутск в Отделении Социального Фонда по Иркутской области, размер пособия зависит от трудового стажа и зарплаты сотрудника. При стаже до 5 лет выплачивается 60% от среднего заработка, от 5 до 8 лет — 80%, а при стаже 8 лет и более — 100%.

— Если работающий родитель ухаживает за больным ребенком до 8 лет, пособие выплачивается в размере полного заработка, независимо от стажа, — пояснил управляющий Отделением Соцфонда по региону Алексей Макаров.

Максимальный размер пособия в этом году равен 5 673 рублей. Первые три дня больничного оплачивает работодатель, остальные дни — Социальный фонд. Пособие можно получить в течение 10 рабочих дней.