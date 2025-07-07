Минпросвещения РФ запустило горячую линию для быстрого поиска педагогов в школы

В РФ открыли горячую линию для директоров школ по быстрому поиску учителей, а также для педагогов, которые ищут работу. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.
— Министерством просвещения запущена горячая линия по подбору педагогов для директоров школ в целях оперативного поиска учителей и других педагогических работников, а также для преподавателей, которые ищут работу в школе, — говорится в сообщении.
Горячая линия будет работать в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по московскому времени. Заявки будут обрабатывать в течение трех дней с даты обращения.
В Минпросвещении назвали 19 основных проблем системы образования в стране. О них 1 июля рассказала заместитель главы ведомства Ирина Шварцман на заседании комиссий Госсовета России. По ее словам, все перечисленные проблемы сформулированы по нескольким блокам. Первый блок — финансовые и экономические проблемы.
В свою очередь вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на полях Петербургского международного экономического форума рассказал о планах снизить нагрузку на учителей естественным образом благодаря сокращению времени на оформление документов.