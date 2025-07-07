Ураган в Омской области разрушил кладбище и повредил дома

Особенно сильно пострадало местное кладбище. Там ураган разрушил надгробия и повалил многолетние сосны. Рухнувшая растительность перекрыла доступ к местам захоронений. Большинство сельчан — пожилые люди, которые не могут самостоятельно устранить последствия урагана. Через соцсети они обратились к властям с просьбой помочь в восстановлении инфраструктуры.