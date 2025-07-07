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Ураган в Омской области разрушил кладбище и повредил дома

Жители села Поречье попросили помощи после стихийного бедствия.

В пятницу, 4 июля, мощный ураган обрушился на Муромцевский район Омской области. Значительные разрушения наблюдаются в селе Поречье. Стихия сорвала кровельный шифер с домов, повалила деревья на постройки, оставила жильцов без стационарной и сотовой связи. Об этом сообщил паблик «Инцидент Омск».

Особенно сильно пострадало местное кладбище. Там ураган разрушил надгробия и повалил многолетние сосны. Рухнувшая растительность перекрыла доступ к местам захоронений. Большинство сельчан — пожилые люди, которые не могут самостоятельно устранить последствия урагана. Через соцсети они обратились к властям с просьбой помочь в восстановлении инфраструктуры.

По словам жителей Поречья, в настоящее время они остаются отрезанным от экстренных служб из-за повреждений линий связи.

Ранее «КП Омск» сообщила, что годовалый ребенок и женщина травмировались при массовом ДТП.