Хабаровчанин готов стать лидером строительной отрасли России

Житель Хабаровска Дмитрий Метелёв вошёл в полуфинал престижного общероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли». Он проводится на федеральном уровне в пятый раз Всероссийским центром национальной строительной политики при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Вот как прокомментировал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» своё желание войти в число лучших управленцев строительной отраслью страны начальник отдела нормирования ООО «УК БСМ», которое входит в холдинг «Нацпроектстрой» Дмитрий Метелёв.
— Я принял решение участвовать в конкурсе, потому что строительство — это не просто моя профессия, а настоящее призвание. Для меня крайне важно постоянно развиваться, перенимать передовой опыт и быть частью профессионального сообщества лидеров отрасли. Этот конкурс дает уникальную возможность получить новые знания, познакомиться с лучшими практиками и войти в круг единомышленников — людей, которые так же, как и я, стремятся вывести строительную отрасль на новый уровень, — рассказал Дмитрий Метелёв.
Из 23 547 человек, которые в этом году заявились участвовать в конкурсе «Лидеры строительной отрасли», в полуфинал прошли только 300 претендентов. Хабаровчанин Дмитрий Метелёв в их числе. Сейчас все они проходят интенсивный образовательный курс в ведущими экспертами строительной отрасли страны.
Финал конкурса в этом году состоится в очном формате в Ярославле с 7 по 10 августа.
Напомним, в прошлом году Хабаровский край вошёл в число общероссийских лидеров по темпам роста строительства. Они выросли по сравнению с первым полугодием 2−23-го больше чем на 124%.
Среди наиболее значимых строительных объектов, возводимых в Хабаровском крае, эксперты отмечают идущее ударными темпами расширение БАМа, прокладку совершенно нового железнодорожного выхода к Тихому океану — ТЖД и возведение порта Эльга на мысе Манорский в Тугуро-Чумиканском районе. Очень активно ведётся в регионе и жилищное строительство.