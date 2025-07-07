Хабаровчанин готов стать лидером строительной отрасли России

— Я принял решение участвовать в конкурсе, потому что строительство — это не просто моя профессия, а настоящее призвание. Для меня крайне важно постоянно развиваться, перенимать передовой опыт и быть частью профессионального сообщества лидеров отрасли. Этот конкурс дает уникальную возможность получить новые знания, познакомиться с лучшими практиками и войти в круг единомышленников — людей, которые так же, как и я, стремятся вывести строительную отрасль на новый уровень, — рассказал Дмитрий Метелёв.