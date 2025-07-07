Россиянам обещают рост доходов, но при одном условии

По данным исследований, в третьем квартале 2025 года россиян ожидает повышение средней заработной платы до 154 тысяч рублей, причем у мужчин зарплата может подняться до 176 тысяч рублей, а женщин — до 129 тысяч. Однако, по словам экспертов, некоторые компании также рассматривают возможность сокращения выплат персоналу: 16,5% организаций допускают снижение зарплат в ближайший год. В конце 2024 года средний ожидаемый уровень зарплаты составлял 139 тысяч рублей.