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Россиянам обещают рост доходов, но при одном условии

Рост доходов в России будет обеспечен только тем сотрудникам, которые смогут повысить производительность труда. Такой прогноз озвучил управляющий партнер кадровой компании CORNERSTONE Владислав Быханов.

По словам Быханова, на рынке труда формируется новый принцип мотивации сотрудников.

Рост доходов в России будет обеспечен только тем сотрудникам, которые смогут повысить производительность труда. Такой прогноз озвучил управляющий партнер кадровой компании CORNERSTONE Владислав Быханов.

«Оказал услугу в срок и в большем объеме — получил больше денег. Именно этот простой принцип станет основой новой системы мотивации сотрудников», — пояснил Быханов в интервью радио Sputnik. По его словам, подобная схема давно работает в малом бизнесе, но крупные компании пока не спешат ее внедрять.

Эксперт отметил, что традиционная система оплаты за отработанные часы уступает место новой модели — выплатам за оказанные услуги и достигнутые результаты. По его словам, подобная схема давно работает в малом бизнесе, но крупные компании пока не спешат ее внедрять.

Быханов также подчеркнул, что рост зарплат должен зависеть не от дефицита рабочей силы, а от повышения эффективности работы. Такой подход позволит компаниям стать более конкурентоспособными и обеспечит сотрудникам достойные условия жизни, считает эксперт.

По данным исследований, в третьем квартале 2025 года россиян ожидает повышение средней заработной платы до 154 тысяч рублей, причем у мужчин зарплата может подняться до 176 тысяч рублей, а женщин — до 129 тысяч. Однако, по словам экспертов, некоторые компании также рассматривают возможность сокращения выплат персоналу: 16,5% организаций допускают снижение зарплат в ближайший год. В конце 2024 года средний ожидаемый уровень зарплаты составлял 139 тысяч рублей.