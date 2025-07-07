Израиль начал новую военную операцию под названием «Чёрный флаг»

Израиль начал новую военную операцию против хуситов в Йемене, сообщил министр обороны страны Исраэль Кац. По данным телеканала N12, израильские ВВС нанесли удары по портам и электростанциям, подконтрольным хуситам. Операция получила название «Черный флаг».
Среди целей атаки было судно Galaxy Leader, захваченное хуситами. Удары затронули порты Рас-Иса, Ходейда и Эс-Салиф, а также электростанцию «Рас-эль-Хатыб» в йеменском городе Ходейда, который находится под контролем движения «Ансар Аллах». По данным связанного с хуситами телеканала Al Masirah, израильская авиация нанесла более 20 ударов.
Накануне израильская армия (ЦАХАЛ) сообщила, что перехватила ракету, запущенную из Йемена. В пресс-службе армии уточнили, что в нескольких районах Израиля была объявлена воздушная тревога для обеспечения безопасности населения.