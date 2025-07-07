Закативший драку футболист Смолов угодил в новый скандал

«Смолов получил штраф к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 12.16 КоАП РФ 17 сентября 2024 года», — передает РИА Новости содержание документа. Там отметили, что в тот период футболисту был назначен штраф в размере трех тысяч рублей, однако в течение 60 дней сумма не была погашена. В результате в конце февраля 2025 года было принято решение о наложении нового штрафа в размере шести тысяч рублей.