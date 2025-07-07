С 7 по 17 июля отключат горячую воду в двух округах Иркутска

В Иркутске с 7 по 17 июля в части Свердловского и Правобережного округов отключат горячую воду. Температура воды постепенно снизится до 40 градусов. Проверка сетей с горячей водой невозможна из-за риска аварий. Об этом сообщает оператор тепловых сетей Иркутска в своём Telegram-канале.