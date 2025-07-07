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С 7 по 17 июля отключат горячую воду в двух округах Иркутска

Отключение горячей воды коснется части Свердловского и Правобережного округов.

Источник: Freepik

В Иркутске с 7 по 17 июля в части Свердловского и Правобережного округов отключат горячую воду. Температура воды постепенно снизится до 40 градусов. Проверка сетей с горячей водой невозможна из-за риска аварий. Об этом сообщает оператор тепловых сетей Иркутска в своём Telegram-канале.

Температура воды постепенно снизится до 40 градусов. Проверка сетей с горячей водой невозможна из-за риска аварий. Энергетики протестируют 136 км теплотрасс. В прошлом году на этих участках выявили более 140 повреждений, что связано с износом трубопроводов.

В испытаниях примут участие 76 сотрудников и 24 единицы техники. Работы проводятся для проверки готовности сетей к отопительному сезону и снижения риска аварий зимой. С подробным перечнем улиц, где отключат горячую воду можете ознакомиться на интерактивной карте.