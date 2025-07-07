Mash: Акулу-гиганта выбросило на берег на Курильских островах

На Курильских островах на берег выбросило гигантскую акулу. Об этом в понедельник, 7 июля, сообщил Telegram-канал Amur Mash.
— Сельдевая хищница была найдена после отлива на острове Шикотан в бухте Крабовой. Она лежала бездыханно на песке, — говорится в публикации.
В настоящее время специалисты проводят расследование, чтобы установить причины и обстоятельства появления акулы там.
Ученые заметили, что дикие косатки начали дарить людям угощения. Теперь эксперты подозревают, что киты могут таким образом манипулировать человеком. Костаки, которых также называют китами-убийцами, бросали свою добычу перед людьми и наблюдали за их реакцией. В большинстве случаев люди просто игнорировали косаток, но некоторые из них предлагали еду еще несколько раз.
Интеллект этих животных позволяет им осуществлять высокоорганизованную стайную охоту. Так, осенью 2024 года группа ученых впервые смогла запечатлеть нападение стаи китов на 18-метровых китовых акул. Видео было снято на юге Калифорнийского залива, в котором активно участвовал самец по имени Монтесума, а также несколько самок.