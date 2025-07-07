Mash: Акулу-гиганта выбросило на берег на Курильских островах

Ученые заметили, что дикие косатки начали дарить людям угощения. Теперь эксперты подозревают, что киты могут таким образом манипулировать человеком. Костаки, которых также называют китами-убийцами, бросали свою добычу перед людьми и наблюдали за их реакцией. В большинстве случаев люди просто игнорировали косаток, но некоторые из них предлагали еду еще несколько раз.