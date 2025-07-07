Россиянам рассказали, как будут расти тарифы ЖКХ ближайшие три года

В ближайшие три года в России рост тарифов за коммунальные услуги будет замедляться. Об этом сообщили в Госдуме, передает ТАСС.
Так, в следующем году платежи в среднем по стране вырастут почти на 10%, через год — на два процента меньше. А в 2028 году увеличение стоимости услуг ЖКХ составит почти 6%. А в текущем году тарифы подняли с 1 июля на 12%.
"В прогнозах, которые на сегодняшний день представлены Минэкономразвития и другими ведомствами, прогнозируемый размер средней индексации платы за ЖКУ в 2026, 2027 и 2028 годах будет ниже, чем 1 июля текущего года. На сегодняшний день прогноз по средней индексации платежа за коммуналку с 1 июля 2026 года составляет 9,8%, с 1 июля 2027 года — 7,9%, а с 1 июля 2028 — 5,9%, — пояснили в Госдуме.
Собеседник агентства отметил, что итоговый порог роста тарифов устанавливают сами регионы. Поэтому рост в некоторых субъектах РФ может быть ниже среднего общероссийского значения. По данным источника, увеличение стоимости коммуналки необходимо для реконструкции коммунальной инфраструктуры.
Отмечается, что часть вырученных средств от повышения тарифов будет направлена на повышение заработных плат в жилищно-коммунальной отрасли. Это связано с тем, что наметился дефицит кадров.