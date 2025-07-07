Россиянам рассказали, как будут расти тарифы ЖКХ ближайшие три года

"В прогнозах, которые на сегодняшний день представлены Минэкономразвития и другими ведомствами, прогнозируемый размер средней индексации платы за ЖКУ в 2026, 2027 и 2028 годах будет ниже, чем 1 июля текущего года. На сегодняшний день прогноз по средней индексации платежа за коммуналку с 1 июля 2026 года составляет 9,8%, с 1 июля 2027 года — 7,9%, а с 1 июля 2028 — 5,9%, — пояснили в Госдуме.