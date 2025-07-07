Ученый рассказал, как помочь косатке, попавшей в петлю пластиковой ленты

ВЛАДИВОСТОК, 7 июл — РИА Новости. Помочь детенышу косатки в Авачинском заливе на Камчатке, который попал в петлю пластиковой ленты, сложно: чтобы ее снять, нужно отлавливать животное, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник Лаборатории исследования загрязнения и экологии Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичева ДВО РАН, специалист по морским млекопитающим Владимир Мельников.
Ранее в соцсетях Дальневосточного проекта по косаткам FEROP ученые сообщили, что в Авачинском заливе самка AV25 по имени Вилли родила детёныша, он попал в петлю пластиковой ленты, и сейчас она сжимает его тело. Отмечается, что в Авачинском заливе детёныши рождаются не часто и редко выживают.
«Были такие случаи, когда (опутанных пластиком — ред.) косаток находили уже обессиленными на берегу. Снять можно, только если отлавливать, но это сложно: нужна экспедиция с неводом, с сетью. И мать будет защищать детеныша. Помочь ему сложно, скорее всего, детеныш погибнет. Если только не повезет, и его не выбросит ослабленным на берег, тогда можно будет снять ленту», — сказал ученый.
По его словам, пластик в море — настоящее бедствие. Нередко в такие ситуации попадают и сивучи, они выходят на берег, опутанные сетками. И даже на лежбищах им сложно помочь, добавил ученый.