Ученый рассказал, как помочь косатке, попавшей в петлю пластиковой ленты

«Были такие случаи, когда (опутанных пластиком — ред.) косаток находили уже обессиленными на берегу. Снять можно, только если отлавливать, но это сложно: нужна экспедиция с неводом, с сетью. И мать будет защищать детеныша. Помочь ему сложно, скорее всего, детеныш погибнет. Если только не повезет, и его не выбросит ослабленным на берег, тогда можно будет снять ленту», — сказал ученый.