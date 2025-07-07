«Достаточно ресурсов»: В Росавиации оценили работу авиатранспортной системы РФ в условиях вмешательства извне

В условиях временных ограничений работы нескольких российских аэропортов авиатранспортная система России справляется с вмешательством в ее работу извне, ситуация управляемая. Об этом сообщили в Telegram-канале сообщает Росавиация.
«Ситуация управляема, авиатранспортная система России справляется с периодическим вмешательством в ее работу извне. У авиапредприятий достаточно ресурсов для работы в сложившихся условиях», — заверили в ведомстве, добавив, что вводящиеся ограничения призваны выполнять главную и самую приоритетную задачу — обеспечивать безопасность полетов.
В условиях задержек полетов сразу в нескольких воздушных гаванях России, Росавиация выступила с предупреждением к авиакомпаниям о необходимости соблюдения авиаправил, которые, в частности, касаются и предоставления пассажирам питания и мест в гостиницах. Все спорные моменты в ведомстве посоветовали решать в пользу пассажиров, напомнили в ведомстве.
Авиаотрасль России столкнулась с серьезными финансовыми потерями из-за транспортного кризиса в аэропортах 5−6 июля. Источники СМИ сообщают, что ежедневный ущерб перевозчиков достигает 20 млрд рублей.
Напомним, только 6 июля в аэропорту Шереметьево отменили 174 рейса. На 21:00 мск воскресенья было отменено 174 рейса на прилет и вылет, и 80% из них составляют рейсы авиакомпаний группы «Аэрофлот». Также задержано 47 рейсов более чем на два часа.
Петербургский аэропорт Пулково ввел новые ограничения в работе. С 23:00 6 июля вход в терминал разрешен только пассажирам с билетами, чтобы избежать скопления людей. Кроме того, в ночь на 7 июля в аэропорту отключили мобильный интернет. Представители аэропорта попросили пассажиров передать эту информацию своим близким, находящимся в аэропорту, через звонки или SMS.
Также стало известно, что в связи с с ограничениями, которые ввели в воздушных гаванях Поволжского региона, Москвы и Санкт-Петербурга, корректировать расписание полетов пришлось и в аэропорту Сочи.
Там предупредили, что в связи с ограничениями в других аэропортах возможны и переносы, и отмены, и объединения рейсов. Авиакомпании сообщают пассажирам об изменениях. Их также обеспечивают всем необходимым, если рейсы задержаны.