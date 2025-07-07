«Достаточно ресурсов»: В Росавиации оценили работу авиатранспортной системы РФ в условиях вмешательства извне

Петербургский аэропорт Пулково ввел новые ограничения в работе. С 23:00 6 июля вход в терминал разрешен только пассажирам с билетами, чтобы избежать скопления людей. Кроме того, в ночь на 7 июля в аэропорту отключили мобильный интернет. Представители аэропорта попросили пассажиров передать эту информацию своим близким, находящимся в аэропорту, через звонки или SMS.