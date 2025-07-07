В Британии прекратили выпуск истребителей Eurofighter Typhoon: на продажу остался последний самолёт

По данным издания, завод в Уортоне завершает выполнение контракта на поставку самолетов для Катара. Сделка, заключенная в 2017 году, оценивается в 5 миллиардов фунтов стерлингов. На предприятии остался последний истребитель, который готовят к отправке. Представитель компании отметил, что самолет ожидает финальной сборки и покраски, а главная производственная линия остановлена, так как рабочие не задействованы.