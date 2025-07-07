Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Британии прекратили выпуск истребителей Eurofighter Typhoon: на продажу остался последний самолёт

FT: Британия остановила производство истребителей Eurofighter Typhoon.

Источник: Комсомольская правда

Британская оборонная компания BAE Systems приостановила выпуск многоцелевых истребителей четвертого поколения Eurofighter Typhoon из-за отсутствия новых заказов. Об этом сообщила газета Financial Times.

По данным издания, завод в Уортоне завершает выполнение контракта на поставку самолетов для Катара. Сделка, заключенная в 2017 году, оценивается в 5 миллиардов фунтов стерлингов. На предприятии остался последний истребитель, который готовят к отправке. Представитель компании отметил, что самолет ожидает финальной сборки и покраски, а главная производственная линия остановлена, так как рабочие не задействованы.

Ранее украинское предприятие «Украинская бронетехника» заявило о возможной приостановке производства минометов. Причиной назвали отсутствие средств для выполнения долгосрочных контрактов, подписанных в середине 2024 года по указанию украинских властей.