В Британии прекратили выпуск истребителей Eurofighter Typhoon: на продажу остался последний самолёт

Британская оборонная компания BAE Systems приостановила выпуск многоцелевых истребителей четвертого поколения Eurofighter Typhoon из-за отсутствия новых заказов. Об этом сообщила газета Financial Times.
По данным издания, завод в Уортоне завершает выполнение контракта на поставку самолетов для Катара. Сделка, заключенная в 2017 году, оценивается в 5 миллиардов фунтов стерлингов. На предприятии остался последний истребитель, который готовят к отправке. Представитель компании отметил, что самолет ожидает финальной сборки и покраски, а главная производственная линия остановлена, так как рабочие не задействованы.
Ранее украинское предприятие «Украинская бронетехника» заявило о возможной приостановке производства минометов. Причиной назвали отсутствие средств для выполнения долгосрочных контрактов, подписанных в середине 2024 года по указанию украинских властей.