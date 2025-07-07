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Челябинск вошел в десятку самых востребованных направлений среди туристов

Опубликованы результаты исследования спроса на перелеты в российские города и цены на аренду жилья для туристов.

Челябинск по росту спроса на перелеты занял шестое место в стране. Доля южноуральского мегаполиса за год выросла на 34,6%. Средняя стоимость аренды жилья для туристов сейчас составляет 3000 рублей за сутки.

Отметим, что вместе с Челябинском в топ-10 самых быстрорастущих направлений по популярности среди туристов вошли Хабаровск, Чебоксары, Ульяновск, Калининград, Петропавловск-Камчатский, Благовещенск, Пермь, Астрахань и Самара.

Анализ рынка провел сервис для планирования путешествий OneTwoTrip, а результаты исследования были опубликованы «Известиями».