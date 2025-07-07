Челябинск вошел в десятку самых востребованных направлений среди туристов

Челябинск по росту спроса на перелеты занял шестое место в стране. Доля южноуральского мегаполиса за год выросла на 34,6%. Средняя стоимость аренды жилья для туристов сейчас составляет 3000 рублей за сутки.
Отметим, что вместе с Челябинском в топ-10 самых быстрорастущих направлений по популярности среди туристов вошли Хабаровск, Чебоксары, Ульяновск, Калининград, Петропавловск-Камчатский, Благовещенск, Пермь, Астрахань и Самара.
Анализ рынка провел сервис для планирования путешествий OneTwoTrip, а результаты исследования были опубликованы «Известиями».