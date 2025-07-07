Дандыкин сказал, откуда безэкипажные катера ВСУ атакуют Черное море в РФ

Безэкипажные катера ВСУ в ночь на 6 июля пытались атаковать Новороссийск. Угроза атаки длилась около шести часов.
Это не первая подобная провокация со стороны противника в Черном море. Атакам украинских морских дронов неоднократно подвергались Крым и Крымский мост.
Откуда ВСУ запускают безэкипажные катера.
По мнению военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, морские дроны ВСУ могли выходить из акватории Одессы.
«Второй пункт — это Очаков. Но в силу того, что на Кинбурнской косе находятся наши люди, то Одесса и Черноморск — более вероятны, оттуда выдвигаются», — сказал aif.ru Дандыкин.
ВСУ пытаются совершенствовать БЭКи, на них устанавливают ПЗРК, что создает определенные проблемы. Однако ВС РФ опережают сторону противника в части уничтожения такого имущества, подчеркнул эксперт.
«Крымский мост они атаковать пытались, прорваться, не получилось. На Севастополь там фактически ничего не получилось. Тонут, гибнут, но идут. В Новороссийске атака была отбита», — отметил собеседник aif.ru.
Кто готовит атаки морскими дронами на юг России.
«Кураторством формально занимаются военно-морские силы Украины, которые возглавляет Неижпапа. Но по факту главным куратором является ГУР во главе с террористом Будановым* и западные спецслужбы, прежде всего, англичане», — рассказал Дандыкин.
Эксперт раскрыл, что раньше безэкипажные катера использовали для маскировки суда, проходящие с грузами, а теперь они могут идти около двух сотен морских миль до цели (около 370 км — ред.).
Также Дандыкин объяснил, почему в ночь на 6 июля ВСУ пытались атаковать Новороссийск.
«Это, пожалуй, главный морской хаб на Черном море. Это и новороссийская военно-морская база. Конечно же, удары наносятся и для того, чтобы сорвать курортный сезон на побережье», — отметил он.
Каким был ответ за атаку на Новороссийск.
Утром 6 июля пророссийское подполье сообщило, что в Николаеве было зафиксировано 8 прилетов, один из них, предположительно, по судостроительному заводу имени 61 коммунара.
По данным подпольщика Сергея Лебедева, были поражены цеха, где делают морские дроны, места, где украинские военные тренируются работать на них, иностранные инструкторы и до 600 человек личного состава ВСУ.
Полковник ВС РФ в отставке Геннадий Алехин в разговоре с aif.ru отметил, что подобные атаки готовятся не один день.
«Идет войсковая операция. Удар по заводу, где изготавливают эти беспилотные катера, не готовился в течения дня или половины дня. Это серьезный процесс, он готовится минимум несколько дней, а то и неделю», — сказал Алехин.
Дандыкин добавил, что безэкипажные катеры атаковали бы чаще, если бы наши военные не наносили по ним удары.
«Я думаю, что безэкипажных катеров было бы гораздо больше, если бы мы не наносили удары по складированию этих аппаратов. Поэтому сейчас у Украины гораздо меньше возможностей посылать эти аппараты к нашим берегам», — резюмировал военный эксперт.
* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.