Синоптик Позднякова: 10 июля в Москве будет пик летней жары

Пик летней жары в Москве ожидается 10 июля. Таким прогнозом поделилась с aif.ru ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.
«Начало второй декады июля будет ознаменовано экстремальным температурным значением. 10 июля может быть установлен новый рекорд. Для этой даты самая высокая температура наблюдалась в 1996 году и составляла 33,4 градуса. Сейчас 10 числа ожидаются показатели +28… +33. Не исключено, что температура приблизится или повторит рекорд 1996 года», — объяснила эксперт.
В дальнейшем, как отметила синоптик, выше +30… +33 в Москве уже не ожидается. Дожди, которые прогнозируются 12 и 13 июля, собьют жару.
«Но перспектива погреться под солнышком у нас еще есть. 10 июля, когда ожидается пик жары, по народному календарю отмечается день Самсона Сеногноя. По приметам, если в этот день плохая погода, то до бабьего лета ежедневно будут идти дожди, а если солнечная, то такой останется надолго», — добавила Позднякова.
Ранее синоптик рассказала, что столицу с 7 июля накроет аномальная жара.