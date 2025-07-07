Синоптик Позднякова: 10 июля в Москве будет пик летней жары

«Но перспектива погреться под солнышком у нас еще есть. 10 июля, когда ожидается пик жары, по народному календарю отмечается день Самсона Сеногноя. По приметам, если в этот день плохая погода, то до бабьего лета ежедневно будут идти дожди, а если солнечная, то такой останется надолго», — добавила Позднякова.