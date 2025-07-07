Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптик Позднякова: 10 июля в Москве будет пик летней жары

Вторая неделя июля может установить рекорды по температуре.

Источник: Аргументы и факты

Пик летней жары в Москве ожидается 10 июля. Таким прогнозом поделилась с aif.ru ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

«Начало второй декады июля будет ознаменовано экстремальным температурным значением. 10 июля может быть установлен новый рекорд. Для этой даты самая высокая температура наблюдалась в 1996 году и составляла 33,4 градуса. Сейчас 10 числа ожидаются показатели +28… +33. Не исключено, что температура приблизится или повторит рекорд 1996 года», — объяснила эксперт.

В дальнейшем, как отметила синоптик, выше +30… +33 в Москве уже не ожидается. Дожди, которые прогнозируются 12 и 13 июля, собьют жару.

«Но перспектива погреться под солнышком у нас еще есть. 10 июля, когда ожидается пик жары, по народному календарю отмечается день Самсона Сеногноя. По приметам, если в этот день плохая погода, то до бабьего лета ежедневно будут идти дожди, а если солнечная, то такой останется надолго», — добавила Позднякова.

Ранее синоптик рассказала, что столицу с 7 июля накроет аномальная жара.