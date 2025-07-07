В Омской области назвали самые опасные участки дорог в непогоду

Обь-Иртышское УГМС спрогнозировало ухудшение погодных условий в Омской области: 7 июля ожидаются грозы и порывы ветра до 18 м/с. В связи с этим МЧС России по региону составило для автомобилистов перечень наиболее опасных участков трасс.
В список вошли проблемные отрезки федеральных магистралей:
— Кормиловский район. Сыропятское-Калачинск: 58+000 — 59+000 км.
— Любинский район. Р-402 Тюмень-Омск: 578+900 — 579+700 км.
— Омский район. А-320 Омск-Черлак: 25+000 — 25+980 км; дорога Омск-Русская Поляна: 25+000 — 26+000 км.
— Р-254 Южный обход Омска: 818+000 — 818+200 км и 822+000 — 822+200 км.
— Трасса Омск-Русская Поляна.
— Особую осторожность следует проявлять на ЖД-переезде «Калачинский».
«В сырую погоду дорога скользкая, что увеличивает тормозной путь. Поэтому не стоит “лихачить”, скорость должна быть минимальной», — подчеркнули спасатели.
Ранее «КП Омск» рассказала о тройном ДТП в Центральном округе, при котором пострадали женщина с годовалым ребенком.