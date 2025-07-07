В Омской области назвали самые опасные участки дорог в непогоду

Обь-Иртышское УГМС спрогнозировало ухудшение погодных условий в Омской области: 7 июля ожидаются грозы и порывы ветра до 18 м/с. В связи с этим МЧС России по региону составило для автомобилистов перечень наиболее опасных участков трасс.