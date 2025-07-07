Красноярцы отмечают День Ивана Купала

В этот день АО «САТП» подарит красноярцам летнее настроение — по улицам города пройдут особые рейсы поливальных машин, которые превратят жаркий день в настоящее водное шоу. Поливальные машины сегодня не только освежат асфальт (что важно в жаркую погоду), но и будут распылять воду вверх, как фонтаны, создавая эффект живого водного веера.