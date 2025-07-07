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Красноярцы отмечают День Ивана Купала

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня в России отмечают один из самых атмосферных народных праздников — День Ивана Купала.

Источник: НИА Красноярск

Он традиционно связан со стихиями воды и огня, очищением и веселыми летними обрядами. Люди плетут венки, прыгают через костры, обливаются водой как символом очищения и радости.

В этот день АО «САТП» подарит красноярцам летнее настроение — по улицам города пройдут особые рейсы поливальных машин, которые превратят жаркий день в настоящее водное шоу. Поливальные машины сегодня не только освежат асфальт (что важно в жаркую погоду), но и будут распылять воду вверх, как фонтаны, создавая эффект живого водного веера.

В организации обращают внимание, что машины будут поливать только дорожное покрытие, а не прохожих. Но при этом прохладные брызги все равно создадут ту самую летнюю атмосферу радости.

Маршрут проезда: Николаевский мост — Николаевский проспект — ул. Дубровинского — ул. Перенсона — Коммунальный мост. Время движения: с 14:30 до 16:00 (при благоприятной погоде).