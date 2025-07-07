Энергетики Владивостока проводят масштабный ремонт тепловых сетей

Первым пунктом в списке объектов стала Владивостокская ТЭЦ-1, где завершается полная замена систем релейной защиты и автоматики. По словам заместителя главного инженера СП «Приморские тепловые сети» АО «ДГК» Олега Безногова, там демонтировано оборудование, работавшее с шестидесятых годов: устаревшие масляные выключатели заменены на современные вакуумные устройства с микропроцессорной и дуговой защитой. Новые шкафы компактнее и оснащены выкатными тележками для обслуживания, а всё оборудование теперь компьютеризировано. Монтаж начался двенадцатого мая, пусконаладочные работы завершены, а в августе планируется приступить к замене второй секции. К зиме ТЭЦ-1 должна полностью перейти на новую систему.