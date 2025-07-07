Энергетики Владивостока проводят масштабный ремонт тепловых сетей

В пятницу, 4 июля, во Владивостоке прошла инспекция объектов, на которых в этом строительном сезоне проводится масштабная кампания по обновлению тепловых сетей. Во время объезда заместитель главы администрации города Роман Чернявский лично оценил ход работ, которые ведёт структурное подразделение «Приморские тепловые сети» (АО «Дальневосточная генерирующая компания»), — об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Первым пунктом в списке объектов стала Владивостокская ТЭЦ-1, где завершается полная замена систем релейной защиты и автоматики. По словам заместителя главного инженера СП «Приморские тепловые сети» АО «ДГК» Олега Безногова, там демонтировано оборудование, работавшее с шестидесятых годов: устаревшие масляные выключатели заменены на современные вакуумные устройства с микропроцессорной и дуговой защитой. Новые шкафы компактнее и оснащены выкатными тележками для обслуживания, а всё оборудование теперь компьютеризировано. Монтаж начался двенадцатого мая, пусконаладочные работы завершены, а в августе планируется приступить к замене второй секции. К зиме ТЭЦ-1 должна полностью перейти на новую систему.
Далее Чернявский отправился на участок в районе улицы Бестужева, где идёт плановая перекладка теплосети. Работы разделены на два этапа: первый из них — с 10 по 21 июля — предусматривает временное ограничение движения и стоянки транспорта у дома 23. Уже смонтирован монолитный полупроходной канал и частично уложены лотки, что позволит в дальнейшем менять трубы методом протаскивания без полного вскрытия дорожного полотна.
На улице Жигура также вёдётся замена 390 метров трубопровода, одновременно обновляются железобетонные конструкции канала и изоляция. Одна из задач энергетиков — увеличить диаметр труб для подключения новых потребителей. Завершить работы планируется до конца лета.
Роман Чернявский обратился к жителям города с просьбой отнестись с пониманием к временным неудобствам, связанным с ремонтом. В этом сезоне в планах — замена более 22 километров тепловых сетей, однако после завершения гидравлических испытаний перечень ремонтируемых участков может быть расширен. Все сетевые организации города задействованы в работах, а контроль за подрядчиками осуществляется еженедельно.