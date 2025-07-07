Красноярские ученые презентовали свои разработки Дмитрию Чернышенко

Отметим, что в 2026 году в Красноярске пройдет форум Всемирного фестиваля молодёжи. Форум соберёт 10 тысяч делегатов в возрасте от 14 до 35 лет, половина из них — зарубежные гости. Основной площадкой проведения форума станет СФУ. В 2024 году Красноярский край стал одним из 30 субъектов РФ для проведения региональной программы Всемирного фестиваля молодёжи, который состоялся на федеральной территории «Сириус» в Сочи. Тогда регион принял делегации из 21 страны. Красноярск посетили представители Испании, Аргентины, Турции, Индонезии, Египта, Мексики, Конго, Таджикистана, Киргизии и др.