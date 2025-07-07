Красноярские ученые презентовали свои разработки Дмитрию Чернышенко

В составе Сибирского отделения РАН в Красноярске работают молодёжные лаборатории, где специалисты занимаются прикладными исследованиями в рамках государственного и коммерческого заказа. Основные заказчики — предприятия, заинтересованные в новейших технических решениях.
Вице-премьер отметил востребованность таких исследований и разработок у компаний. За три года, с 2023 по 2025 год, молодежные лаборатории Института физики им. Л. В. Киренского СО РАН привлекли более 800 млн из внебюджетных источников — это высокий показатель.
Красноярские учёные представили исследования, которые ведут молодёжные лаборатории для повышения качества российских спутников связи. Это модернизация бортовых антенн, улучшение полезной нагрузки и изучение метаповерхностей.
Отметим, что в 2026 году в Красноярске пройдет форум Всемирного фестиваля молодёжи. Форум соберёт 10 тысяч делегатов в возрасте от 14 до 35 лет, половина из них — зарубежные гости. Основной площадкой проведения форума станет СФУ. В 2024 году Красноярский край стал одним из 30 субъектов РФ для проведения региональной программы Всемирного фестиваля молодёжи, который состоялся на федеральной территории «Сириус» в Сочи. Тогда регион принял делегации из 21 страны. Красноярск посетили представители Испании, Аргентины, Турции, Индонезии, Египта, Мексики, Конго, Таджикистана, Киргизии и др.
Дмитрий Чернышенко и Михаил Котюков обсудили подготовку к проведению форума.
Дмитрий Чернышенко оценил работу Регионального координационного центра Красноярского края, куда в реальном времени поступают данные из различных государственных информационных систем.