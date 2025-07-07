Михаил Мурашко и Игорь Кобзев проверили работу нескольких медучреждений Иркутска

В Иркутской государственной областной детской клинической больнице главный врач медучреждения, член-корреспондент РАН Юрий Козлов поделился с делегацией Минздрава РФ планами по строительству нового здания больницы и консультативно-диагностического центра. Также Михаилу Мурашко продемонстрировали уникальные возможности роботической хирургии, новой рентген-операционной и отделения кардиохирургии, познакомили с технологиями «умного отделения», системой мониторинга безопасности пациентов, навигацией учреждения в системе 2ГИС.
«Посмотрели сегодня площадку под строительство детской больницы, которую предлагает Иркутская область, посмотрели, как развиваются современные технологии для помощи детям. Хочу похвалить коллектив детской больницы — они используют инновационные решения с применением современного оборудования, программ с искусственным интеллектом. Здесь уже новый подход к среде пребывания пациента, в том числе с использованием интерактивных возможностей. Хочу отметить, что в регионе эти изменения выражены позитивно и дают результаты», — прокомментировал Михаил Мурашко.
В поликлинике Иркутской городской клинической больницы № 1 Михаил Мурашко обратил особое внимание главного врача на недостаточную кадровую обеспеченность медучреждения. Кроме того, поликлиника работает в стесненных условиях, так как располагается в здании бывшего общежития. При этом численность прикрепленного к учреждению населения составляет более 100 тысяч человек. Сейчас решается вопрос о включении строительства нового здания поликлиники больницы в федеральную адресную программу. Медики обратились к Министру с просьбой о содействии в строительстве нового здания медучреждения.
В поликлинике Михаилу Мурашко показали, как проводится диспансеризация населения, в том числе с целью оценки репродуктивного здоровья, представили внедрение искусственного интеллекта, новое оборудование (маммограф).
Затем Министр здравоохранения оценил ход строительства здания детской поликлиники Иркутской городской клинической больницы № 10. Строительная готовность объекта сейчас составляет более 90%. Детская поликлиника возводится по региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Ввести в эксплуатацию медучреждение планируют в 2025 году, сообщает пресс-служба Правительства региона.
В поликлинике предусмотрены отделение неотложной помощи, клинико-диагностическая и бактериологическая лаборатории, педиатрическое, стоматологическое, диагностическое и другие отделения. Кроме того, здесь будет отделение медицинской реабилитации детей, в состав которого войдет бассейн.
На стройплощадке Михаилу Мурашко доложили о том, что в Иркутске продолжается строительство еще одной городской поликлиники для взрослых и детей — № 15. Строительная готовность объекта составляет свыше 70%.
«Хотел бы поблагодарить Михаила Альбертовича за то, что он посетил Иркутскую область. Мы сегодня рассмотрели разные вопросы по развитию медицины в регионе, в том числе по теме строительства медучреждений и цифровизации процессов. По итогам визита Министра минздрав Иркутской области подготовит план по устранению недостатков — они действительно есть. Мы заинтересованы в дальнейшем строительстве медучреждений и подготовке кадров для них, запрос населения высок по этому направлению уже не один год. Работа предстоит серьезная и напряженная», — сказал губернатор Игорь Кобзев.