Михаил Мурашко и Игорь Кобзев проверили работу нескольких медучреждений Иркутска

«Хотел бы поблагодарить Михаила Альбертовича за то, что он посетил Иркутскую область. Мы сегодня рассмотрели разные вопросы по развитию медицины в регионе, в том числе по теме строительства медучреждений и цифровизации процессов. По итогам визита Министра минздрав Иркутской области подготовит план по устранению недостатков — они действительно есть. Мы заинтересованы в дальнейшем строительстве медучреждений и подготовке кадров для них, запрос населения высок по этому направлению уже не один год. Работа предстоит серьезная и напряженная», — сказал губернатор Игорь Кобзев.