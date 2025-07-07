Шаляпин купил еще одну квартиру в Москве, чтобы сделать гардеробную

Певец Прохор Шаляпин рассказал, что приобрел вторую квартиру в столице на одном этаже со старой. Он отметил, что мог бы продать первую жилплощадь, чтобы на вырученные средства купить помещение побольше, но не стал так делать, потому что очень привязан к старому месту.