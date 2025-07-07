Шаляпин купил еще одну квартиру в Москве, чтобы сделать гардеробную

Певец Прохор Шаляпин рассказал, что приобрел вторую квартиру в столице на одном этаже со старой. Он отметил, что мог бы продать первую жилплощадь, чтобы на вырученные средства купить помещение побольше, но не стал так делать, потому что очень привязан к старому месту.
— У меня была возможность купить себе более большую квартиру и переехать из нынешней. Но я сделал выбор: приобрел вторую квартиру на этаже, чтобы остаться в своей. Теперь живу в двух квартирах, — сообщил артист в интервью Дарине Высоцкой на YouTubе-канале.
Он добавил, что в новых апартаментах будет делать гардеробную и гостиную.
Прохор Шаляпин ранее прокомментировал слухи о том, что он является отцом дочери пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской. Недавно стало известно, что пианистка стала мамой: у нее родилась дочь. Пользователи Сети посчитали, что возможным отцом ребенка стал экс-партнер пианистки Прохор Шаляпин.
Сама Цымбалюк-Романовская рассказала, что они не общаются с певцом уже пять лет: Шаляпин заблокирован у нее везде. Артистка также назвала эти отношения «пиар-историей».