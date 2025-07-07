Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шаляпин купил еще одну квартиру в Москве, чтобы сделать гардеробную

Певец Прохор Шаляпин рассказал, что приобрел вторую квартиру в столице на одном этаже со старой. Он отметил, что мог бы продать первую жилплощадь, чтобы на вырученные средства купить помещение побольше, но не стал так делать, потому что очень привязан к старому месту.

Певец Прохор Шаляпин рассказал, что приобрел вторую квартиру в столице на одном этаже со старой. Он отметил, что мог бы продать первую жилплощадь, чтобы на вырученные средства купить помещение побольше, но не стал так делать, потому что очень привязан к старому месту.

— У меня была возможность купить себе более большую квартиру и переехать из нынешней. Но я сделал выбор: приобрел вторую квартиру на этаже, чтобы остаться в своей. Теперь живу в двух квартирах, — сообщил артист в интервью Дарине Высоцкой на YouTubе-канале.

Он добавил, что в новых апартаментах будет делать гардеробную и гостиную.

Прохор Шаляпин ранее прокомментировал слухи о том, что он является отцом дочери пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской. Недавно стало известно, что пианистка стала мамой: у нее родилась дочь. Пользователи Сети посчитали, что возможным отцом ребенка стал экс-партнер пианистки Прохор Шаляпин.

Сама Цымбалюк-Романовская рассказала, что они не общаются с певцом уже пять лет: Шаляпин заблокирован у нее везде. Артистка также назвала эти отношения «пиар-историей».