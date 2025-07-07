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Михаил Котюков: проведение олимпиады по финансовой безопасности — ответственно и почётно

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко провел заседание организационного комитета V Международной олимпиады по финансовой безопасности.

Источник: Правительство Красноярского края

В заседании приняли участие директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, губернатор Красноярского края Михаил Котюков, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Дмитрий Афанасьев, заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев.

В ходе совещания Михаил Котюков сообщил, что подготовка региона к финальному этапу идёт по плану. «Нам, безусловно, очень ответственно и почётно, что местом проведения избран город Красноярск — город в самом центре Российской Федерации, самый восточный город-миллионник в нашей стране. Город, который готовится к своему четырёхсотлетнему юбилею. Я ещё раз подтверждаю, что мы точно готовы принимать финал Олимпиады. Для нас это возможность проверить, насколько мы качественно меняем городскую инфраструктуру и обеспечиваем высокий уровень, в том числе, гостеприимства. Мы не так давно провели сверку часов — все намеченные планы выполняются. Не сомневаюсь, что к началу финального этапа Олимпиады мы будем готовы на самом высоком уровне».

Дмитрий Чернышенко подчеркнул важность проведения Олимпиады и отметил значительный интерес к ней со стороны молодёжи. «Основные этапы Олимпиады уже завершены, участие в них приняли более 65 тысяч человек. С тех пор проделана большая работа: школьники и студенты из новых регионов вовлечены в межолимпиадные мероприятия, проведен тематический урок “Финансовая безопасность”, утверждена дорожная карта по организации и проведению финала в Красноярске, сформирован план информационного сопровождения самой олимпиады и международного движения по финансовой безопасности», — заявил вице-премьер.

Юрий Чиханчин рассказал о ходе подготовки к Олимпиаде и мероприятиях, которые пройдут в рамках финальной недели. «В финале примут участие около 600 школьников и студентов — представителей порядка 40 стран. Для ребят запланировано более 80 мероприятий по четырем основным направлениям: обучающему, профессиональному, культурно-нравственному и спортивному. Программа традиционно будет включать панельные дискуссии, мастер-классы, интерактивные мастерские и образовательные активности», — сказал глава Росфинмониторинга.

Финал пройдёт в Красноярске с 28 сентября по 4 октября в СФУ.

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