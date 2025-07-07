Михаил Котюков: проведение олимпиады по финансовой безопасности — ответственно и почётно

В ходе совещания Михаил Котюков сообщил, что подготовка региона к финальному этапу идёт по плану. «Нам, безусловно, очень ответственно и почётно, что местом проведения избран город Красноярск — город в самом центре Российской Федерации, самый восточный город-миллионник в нашей стране. Город, который готовится к своему четырёхсотлетнему юбилею. Я ещё раз подтверждаю, что мы точно готовы принимать финал Олимпиады. Для нас это возможность проверить, насколько мы качественно меняем городскую инфраструктуру и обеспечиваем высокий уровень, в том числе, гостеприимства. Мы не так давно провели сверку часов — все намеченные планы выполняются. Не сомневаюсь, что к началу финального этапа Олимпиады мы будем готовы на самом высоком уровне».