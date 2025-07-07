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Переговоры по Газе зашли в тупик: стороны не смогли согласовать позиции в первом раунде в Дохе

Sky: первый раунд непрямых переговоров по Газе закончился безрезультатно.

Источник: Комсомольская правда

Первый этап непрямых переговоров между Израилем и палестинским движением ХАМАС о прекращении боевых действий в секторе Газа завершился без достижения договоренностей. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia, ссылаясь на палестинских представителей, знакомых с процессом обсуждений.

Вечером 6 июня в Дохе начались консультации с участием делегаций Израиля и ХАМАС. Источники телеканала отметили, что сторонам не удалось согласовать условия перемирия. По их данным, израильская делегация не имела полномочий для заключения соглашения с палестинским движением.

Ранее, 4 июля, ХАМАС передал посредникам одобрение плана, который включает 60-дневное прекращение огня, освобождение 10 заложников и передачу останков 18 погибших. Также план предусматривает начало переговоров о полном завершении конфликта и выводе израильских войск из сектора Газа после вступления перемирия в силу.

Переговоры прошли накануне визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон, который запланирован на понедельник.

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