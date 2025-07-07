Роман Тарабаров получил 100 баллов на ЕГЭ по истории

В Хабаровске одиннадцатиклассник получил максимальный балл на ЕГЭ по истории. Его результат вошел в число лучших по всему краю. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Выпускник гимназии № 6 Роман Тарабаров сдал единый государственный экзамен по истории на 100 баллов. Это один из самых высоких результатов в Хабаровском крае в 2025 году.
«Это не просто повод для гордости — это настоящий триумф, подтверждающий высокий уровень знаний и упорство. Мы искренне поздравляем учителя истории и классного руководителя Романа — Стифорову Наталью Владимировну. Ваш труд, умение преподавать историю и мудрость стали залогом этого выдающегося результата. Вы вдохновляете своих учеников стремиться к новым высотам и быть уверенными в своих силах», — сказали в гимназии.
Родители Романа — Людмила Эдуардовна и Александр Николаевич — тоже сыграли большую роль в подготовке сына.
«Роман, ты — гордость нашей гимназии! Твои старания и ответственный подход к учебе стали примером для всех. Желаем тебе новых свершений и побед в будущем», — добавили в гимназии.
По данным краевого министерства образования, в этом году в Хабаровском крае 32 выпускника получили 100 баллов. Чаще всего максимальные результаты были по химии — 11 человек. Выпускница школы № 16 из Комсомольска Полина Зацепина набрала 100 баллов сразу по двум предметам — русскому языку и химии.