Роман Тарабаров получил 100 баллов на ЕГЭ по истории

«Это не просто повод для гордости — это настоящий триумф, подтверждающий высокий уровень знаний и упорство. Мы искренне поздравляем учителя истории и классного руководителя Романа — Стифорову Наталью Владимировну. Ваш труд, умение преподавать историю и мудрость стали залогом этого выдающегося результата. Вы вдохновляете своих учеников стремиться к новым высотам и быть уверенными в своих силах», — сказали в гимназии.