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«Ъ»: Авиакомпании в РФ могли потерять 20 миллиардов из-за коллапса в аэропортах

Транспортный коллапс из-за временных ограничений в аэропортах России в прошедшие выходные может обойтись перевозчикам в 20 миллиардов рублей. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ», ссылаясь на экспертов и источники.

Транспортный коллапс из-за временных ограничений в аэропортах России в прошедшие выходные может обойтись перевозчикам в 20 миллиардов рублей. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ», ссылаясь на экспертов и источники.

5 и 6 июля количество отмененных и задержанных рейсов составило 537 и 376 соответственно.

Основатель сервиса RunAvia Андрей Патраков подсчитал, что при отмене рейса Boeing 737−800 на 158 пассажиров авиакомпания может лишиться 15−23 миллионов рублей. В эту сумму входят издержки на услуги аэропортов, расходы на топливо и работу экипажей и упущенная выручка.

Другой источник сообщил, что четыре часа самолета на запасном аэродроме обходятся примерно в 1,5−2 миллиона рублей.

— Объем допиздержек авиакомпаний в связи с веерными сбоями расписания по всей России за сутки может достигать в среднем 20 миллиардов рублей, — заявил эксперт компании EXPO.UAV Дмитрий Дацыков в беседе с изданием.

В связи с закрытием аэропорта Пулково аэровокзал Шереметьево в Москве начал обслуживать 11 рейсов, которые направлялись в Петербург, на запасном аэродроме. Пресс-служба авиагавани 6 июля сообщила, что Шереметьево при этом продолжает свою работу.