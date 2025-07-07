«Ъ»: Авиакомпании в РФ могли потерять 20 миллиардов из-за коллапса в аэропортах

Основатель сервиса RunAvia Андрей Патраков подсчитал, что при отмене рейса Boeing 737−800 на 158 пассажиров авиакомпания может лишиться 15−23 миллионов рублей. В эту сумму входят издержки на услуги аэропортов, расходы на топливо и работу экипажей и упущенная выручка.