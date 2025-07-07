Вскрылось скрытое влияние пандемии на женщин

По словам ученых, если ранее здоровый образ жизни положительно влиял на их психику, с началом роста заражений COVID-19 эта связь ослабла, в отличие от мужчин. Исследователи связывают это с тем, что во время пандемии женщины чаще сталкивались с необходимостью заботиться о близких, одиночеством и финансовыми трудностями, которые сохранялись до весны 2023 года.