Суд оштрафовал Смолова за неуплату прошлогоднего штрафа

Футболист Фёдор Смолов оказался привлечён к административной ответственности повторно из-за неуплаты ранее назначенного штрафа в установленный срок, сообщает РИА Новости.
Первоначальное наказание было связано с нарушением правил дорожного движения — речь идёт о несоблюдении требований дорожных знаков или разметки, зафиксированном в Москве или Санкт-Петербурге. Нарушение попадает под часть 5 статьи 12.16 КоАП РФ, и 17 сентября 2024 года спортсмену был назначен штраф в размере трёх тысяч рублей.
Срок оплаты составлял 60 дней, однако он не был соблюдён. В результате в феврале 2025 года суд принял решение о наложении нового штрафа, уже в удвоенном размере — шесть тысяч рублей.
Напомним, в субботу в социальных сетях появилось видео с камер наблюдения ресторана «Кофемания» на Большой Никитской в Москве. На кадрах видно, как Смолов после словесной перепалки нанес удары по лицу двум посетителям заведения.
В свою очередь супруга Фёдора Смолова прокомментировала инцидент с участием футболиста, назвав произошедшее ошибкой, которую он пытался исправить, но в ответ столкнулся с попытками вымогательства.