Суд оштрафовал Смолова за неуплату прошлогоднего штрафа

Первоначальное наказание было связано с нарушением правил дорожного движения — речь идёт о несоблюдении требований дорожных знаков или разметки, зафиксированном в Москве или Санкт-Петербурге. Нарушение попадает под часть 5 статьи 12.16 КоАП РФ, и 17 сентября 2024 года спортсмену был назначен штраф в размере трёх тысяч рублей.