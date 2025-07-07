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По районам Иркутской области проедет агитационный автобус ГИБДД

Инспекторы проведут рейды по безопасности дорожного движения.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Агитационный автобус Госавтоинспекции отправится по Иркутской области для проведения рейдов по безопасности дорожного движения. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по региону, первой точкой прибытия автобуса станет детский лагерь «Юбилейный» под Ангарском.

— Также полицейские посетят Ангарский городской округ, Усольский, Черемховский, Заларинский районы, Зиму, Куйтун, Тулун, Нижнеудинский и Тайшетский районы, — уточнили в пресс-службе полиции.

Чтобы обеспечить безопасность на дорогах, сотрудники ГИБДД расскажут детям о своей работе. В то же время, на дорогах усилят патрульные бригады, которые будут пресекать и отстранять от управления водителей, которые не имеют водительских прав и находятся в нетрезвом виде.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что на дорогах Иркутска за неделю один человек погиб и 32 пострадали.