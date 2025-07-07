По районам Иркутской области проедет агитационный автобус ГИБДД

Чтобы обеспечить безопасность на дорогах, сотрудники ГИБДД расскажут детям о своей работе. В то же время, на дорогах усилят патрульные бригады, которые будут пресекать и отстранять от управления водителей, которые не имеют водительских прав и находятся в нетрезвом виде.