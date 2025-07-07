Дзюник: воссоединившиеся участницы группы «Тату» могут получать по 10 млн

«Справедливый гонорар для девочек группы “Тату”, которые в свое время покорили весь мир, будет по 10 миллионов каждой. Их песни до сих пор поют, до сих пор звучат на радио и в Соединенных Штатах, и в Испании, и в других странах», — отметил он.