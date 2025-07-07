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Дзюник: воссоединившиеся участницы группы «Тату» могут получать по 10 млн

В Сети обнародован анонс июльского концерта группы после воссоединения.

Источник: Аргументы и факты

За один концерт участницы группы «Тату» должны получать по 10 миллионов рублей. Таким мнением поделился с aif.ru бывший концертный директор коллектива, продюсер Леонид Дзюник.

«Справедливый гонорар для девочек группы “Тату”, которые в свое время покорили весь мир, будет по 10 миллионов каждой. Их песни до сих пор поют, до сих пор звучат на радио и в Соединенных Штатах, и в Испании, и в других странах», — отметил он.

При этом, по словам продюсера, воссоединение группы возможно только как разовая акция, поскольку для полноценного возрождения необходимы новые песни и сама концепция «Тату».

Ранее в Сети появилась информация о том, что стоимость 45-минутного выхода группы на сцену составляет 10 миллионов рублей. За эту сумму артистки исполнят главные хиты культового коллектива и другие песни.