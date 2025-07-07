Самую большую школу в Иркутской области построят к концу года

В распоряжении учащихся будет универсальный спортивный зал размером 42×24 метра и бассейн с четырьмя дорожками длиной 25 метров, оборудованный подъёмником для маломобильных групп населения. Помимо этого в школе предусмотрен зрительный зал на 551 место, студия для творческих занятий и библиотека с адаптированными рабочими местами. Медицинский блок будет включать в себя кабинеты врача, стоматолога, а также прививочную и процедурную.