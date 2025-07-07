Самую большую школу в Иркутской области построят к концу года

Школа будет состоять из 8 трехэтажных блоков, которые разделены на учебную и общешкольную зоны. Каждый класс рассчитан на 25 учеников. Общая стоимость возведения объекта образования составляет 3,7 миллиарда рублей.
Строительством школы занимаются 150 человек. В настоящее время работы ведутся во всех блоках здания: монтируются инженерные системы, проводится отделка помещений, устанавливаются лифты и так далее. Также идет благоустройство пришкольной территории.
В распоряжении учащихся будет универсальный спортивный зал размером 42×24 метра и бассейн с четырьмя дорожками длиной 25 метров, оборудованный подъёмником для маломобильных групп населения. Помимо этого в школе предусмотрен зрительный зал на 551 место, студия для творческих занятий и библиотека с адаптированными рабочими местами. Медицинский блок будет включать в себя кабинеты врача, стоматолога, а также прививочную и процедурную.
Очень важно, что особое внимание уделено созданию доступной среды: в здании установят лифты, тактильные указатели и дополнительные освещённые зоны для слабовидящих. Завершение этого строительства позволит разгрузить действующие образовательные учреждения и создать свыше 300 рабочих мест для педагогов и персонала, — подчеркнул губернатор Приангарья Игорь Кобзев.