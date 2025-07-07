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Трамп пообещал поднять торговые тарифы сторонникам БРИКС

Странам, которые поддерживают БРИКС, США дополнительно поднимет торговые пошлины. Это пообещал американский глава Дональд Трамп.

Дональд Трамп пообещал дополнительные пошлины в 10% союзникам БРИКС.

Странам, которые поддерживают БРИКС, США дополнительно поднимет торговые пошлины. Это пообещал американский глава Дональд Трамп.

«Любая страна, поддерживающая антиамериканскую политику БРИКС, будет облагаться дополнительным 10% тарифом. Исключений из этой политики не будет», — заявил Трамп.

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