Плач или агрессия: психолог рассказала, как ревность влияет на мужчин и женщин

Ревность — одно из самых сильных и трудных чувств, с которыми люди сталкиваются в отношениях. Это чувство может проявляться по-разному, в зависимости от пола и личности человека. Клинический психолог и терапевт Ксения Гебо рассказала KP.RU, как различаются реакции мужчин и женщин на это чувство и как научиться с ним справляться.