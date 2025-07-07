Плач или агрессия: психолог рассказала, как ревность влияет на мужчин и женщин

Ревность — одно из самых сильных и трудных чувств, с которыми люди сталкиваются в отношениях. Это чувство может проявляться по-разному, в зависимости от пола и личности человека. Клинический психолог и терапевт Ксения Гебо рассказала KP.RU, как различаются реакции мужчин и женщин на это чувство и как научиться с ним справляться.
— Мужчины могут становиться агрессивными или контролировать партнера, пытаясь таким образом справиться с ревностью. Женщины, в свою очередь, часто проявляют свою ревность через эмоциональные реакции, такие как плач, раздражение или чрезмерные вопросы о других людях в жизни партнера, — объяснила Гебо.
Психолог подчеркнула, что ревность — это в первую очередь внутренний процесс, связанный с неуверенностью в себе, страхом потерять любимого человека или недоверием. Поэтому важно работать над укреплением самооценки и доверия в отношениях, чтобы это чувство не разрушало отношения.
— Ревность может быть совершенно необоснованной. Часто она возникает из-за внутренних страхов или переживаний, а не из-за реальных угроз отношениям. Важно научиться различать реальные причины для беспокойства и свои собственные эмоциональные реакции, — добавила специалист.