Астрологи назвали пять знаков зодиака, которые станут везунчиками в июле

Астрологи сообщили, что июль этого года обещает стать месяцем ярких событий, способных изменить судьбы многих людей. Они назвали пять знаков зодиака, которые будут на коне в этом месяце.
Львы в июле окажутся под особым светом удачи. Начало их астрологического сезона сулит серьезные перемены. Конец июля станет идеальным временем для пересмотра профессиональных планов.
— Это время для смелых решений и новых начинаний! — рассказали астрологи.
Девы могут рассчитывать на резкий подъем в делах. В этом месяце все, за что они возьмутся, начнет приносить плоды. Конец июля станет особенно удачным для тех, кто готов инвестировать в свое будущее. Звезды благоволят Девам, и их усилия обязательно окупятся.
Весы в этом месяце будут в центре внимания. Их активная позиция приведет не только к новым карьерным перспективам, но и к приятным событиям в личной жизни. Тем, кто проявит смелость и сделает первый шаг, удача улыбнется. Для тех, кто уже состоит в длительных отношениях, есть шанс на серьезные шаги, такие как предложение руки и сердца.
Стрельцы в июле будут окружены удачей на каждом шагу, особенно в сферах, связанных с публичной деятельностью. Их карьера, новые начинания и коммуникация с людьми пойдут в гору. Особенно повезет тем, кто умеет работать в команде и готов взять на себя лидерство.
Рыбы в июле смогут взять от жизни все самое лучшее. Все их давние мечты начнут сбываться, особенно в сфере творческой реализации. Главное — не отказываться от своих желаний и стремлений, сказано на сайте Rsute.ru.
Июль — месяц амбиций, страстей и внезапных поворотов. Нас ждут серьезные астрологические перемены. Это период, когда звезды проверяют нас на прочность: кто умеет ждать, готов меняться, а кто — идти наперекор ветру. Но если одним такие испытания пойдут на пользу, то для трех знаков зодиака июль может стать настоящей полосой препятствий. Подробнее об этом «Вечерней Москве» рассказала шаманка, астролог, экстрасенс и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.