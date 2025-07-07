Астрологи назвали пять знаков зодиака, которые станут везунчиками в июле

Весы в этом месяце будут в центре внимания. Их активная позиция приведет не только к новым карьерным перспективам, но и к приятным событиям в личной жизни. Тем, кто проявит смелость и сделает первый шаг, удача улыбнется. Для тех, кто уже состоит в длительных отношениях, есть шанс на серьезные шаги, такие как предложение руки и сердца.