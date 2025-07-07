День домбры: в Атырау более 5 тысяч детей исполнили кюи

Главная особенность этого мероприятия — одновременное исполнение кюя более чем 5 тысячами детей, посещающими кружки игры на домбре в рамках государственного творческого заказа. Это событие стало ярким свидетельством любви жителей Атырау к искусству и уважения народных традиций.
Праздничный вечер начался с исполнения детьми кюя «Нәр ағашы», а затем под руководством главного дирижёра Болата Долдашова и в сопровождении двух оркестров прозвучал кюй «Балбырауын». Выступления сольных исполнителей и танцевальных ансамблей также были встречены тёплыми аплодисментами зрителей.
По словам организаторов, такие мероприятия помогают народному искусству находить отклик у молодого поколения и сохраняться как вечное наследие национальной культуры.