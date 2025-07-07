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День домбры: в Атырау более 5 тысяч детей исполнили кюи

В Атырау широко отметили День домбры. На праздничном вечере, прошедшем на площади султана Бейбарыса, на сцене выступили сразу два коллектива — Академический оркестр казахских народных инструментов имени Дины Нурпеисовой и оркестр «Нарын» имени Каршыги Ахмедиярова при филармонии имени Нурмухана Жантурина, сообщает El.kz со ссылкой на РСК Атырау.

Источник: РСК Атырауской области

Главная особенность этого мероприятия — одновременное исполнение кюя более чем 5 тысячами детей, посещающими кружки игры на домбре в рамках государственного творческого заказа. Это событие стало ярким свидетельством любви жителей Атырау к искусству и уважения народных традиций.

Праздничный вечер начался с исполнения детьми кюя «Нәр ағашы», а затем под руководством главного дирижёра Болата Долдашова и в сопровождении двух оркестров прозвучал кюй «Балбырауын». Выступления сольных исполнителей и танцевальных ансамблей также были встречены тёплыми аплодисментами зрителей.

По словам организаторов, такие мероприятия помогают народному искусству находить отклик у молодого поколения и сохраняться как вечное наследие национальной культуры.