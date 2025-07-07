День домбры: в Атырау более 5 тысяч детей исполнили кюи

В Атырау широко отметили День домбры. На праздничном вечере, прошедшем на площади султана Бейбарыса, на сцене выступили сразу два коллектива — Академический оркестр казахских народных инструментов имени Дины Нурпеисовой и оркестр «Нарын» имени Каршыги Ахмедиярова при филармонии имени Нурмухана Жантурина, сообщает El.kz со ссылкой на РСК Атырау.