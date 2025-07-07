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Трамп сообщил о планах ввести новые пошлины для поддерживающих БРИКС государств

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в воскресенье, 6 июля, сообщил, что намерен ввести дополнительные пошлины в размере 10 процентов в отношении государств, поддерживающих политику БРИКС.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в воскресенье, 6 июля, сообщил, что намерен ввести дополнительные пошлины в размере 10 процентов в отношении государств, поддерживающих политику БРИКС.

— Любая страна, которая поддерживает антиамериканскую политику БРИКС, будет обложена дополнительными пошлинами в размере 10 процентов. Исключений не будет, — написал он в социальной сети Truth Social.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с критикой мировой финансовой системы на саммите БРИКС, сказав о подрыве доверия к американскому доллару. По его словам, пандемия коронавируса усугубила кризис, а санкции ускорили фрагментацию мировой экономики.

Либеральная модель глобализации, созданная Западом, исчерпала себя, и перемещение деловой активности в развивающиеся страны способствует значительному экономическому росту, включая страны БРИКС. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на саммите БРИКС.

Введение пошлин в размере 500 процентов на товары из государств, которые закупают нефть у РФ, может негативно повлиять на Штаты и вызвать новый виток инфляционной спирали в стране. Такое мнение высказал научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик.

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