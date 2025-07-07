Трамп сообщил о планах ввести новые пошлины для поддерживающих БРИКС государств

Введение пошлин в размере 500 процентов на товары из государств, которые закупают нефть у РФ, может негативно повлиять на Штаты и вызвать новый виток инфляционной спирали в стране. Такое мнение высказал научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик.