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В Госдуме хотят ввести гибкий график работы для многодетных родителей

Депутаты СРЗП внесут в ГД проект о гибком графике работы для многодетных родителей.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Госдумы РФ от фракции «Справедливая Россия — За правду» подготовили законопроект о введении гибкого графика труда для родителей с многодетными семьями. Документ уже поступил в парламент, сообщают РИА Новости.

«Ключевая цель поправки м законодательно закрепить гарантированную возможность для одного из родителей многодетной семьи или семьи с ребенком-инвалидом реализовать свое право на труд в условиях, максимально адаптированных к семейным потребностям», — следует из пояснительной записки к документу.

Инициаторами законопроекта выступили председатель партии Сергей Миронов, а также глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

Как уточнили в пресс-службе партии, документ планируется внести на рассмотрение Госдумы уже в понедельник.

При этом Миронов пояснил, что новая льгота должна действовать до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста (или 18 лет, если ребенок является инвалидом).

Он также отметил, что гибкий график может включать неполный рабочий день, сокращенную неделю или удаленную работу, а вводиться такой режим должен по письменному заявлению сотрудника на имя работодателя.

Ранее KP.RU писал, что депутаты «Справедливой России — За правду» выступили с предложением сохранять рабочие мест за призывниками.