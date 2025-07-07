В Госдуме хотят ввести гибкий график работы для многодетных родителей

«Ключевая цель поправки м законодательно закрепить гарантированную возможность для одного из родителей многодетной семьи или семьи с ребенком-инвалидом реализовать свое право на труд в условиях, максимально адаптированных к семейным потребностям», — следует из пояснительной записки к документу.