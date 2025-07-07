В Хибинах во время забега погибли два человека: что известно о трагедии

Ещё одна участница трейла подчеркнула, что организаторы предупреждали спортсменов о плохой погоде и предлагали им сменить маршруты на более лёгкие. Она также обратила внимание, что перед выходом на маршрут у бегунов проверяют наличие страховки, медицинской справки и необходимой экипировки.