В Хибинах во время забега погибли два человека: что известно о трагедии

Трейловый забег «Спортфест Хибины-2025» в Мурманской области, стартовавший 5 июля, закончился гибелью двух человек. О случившемся сообщил глава региона Андрей Чибис.
Мероприятие было организовано частными лицами. Забег проходил при плохих погодных условиях. Губернатор пообещал, что инцидент будет тщательно расследован.
По предварительной версии, причиной смерти ультрамарафонцев могло стать переохлаждение.
СК установил личности погибших в забеге в Мурманской области.
Управление СК РФ по Мурманской области сообщило, жительница Санкт-Петербурга 1963 года рождения и москвич 1978 года рождения стали жертвами забега «Спортфест Хибины-2025».
Ведомство возбудило уголовное дело в связи с их гибелью. Расследование проводится по статье УК РФ, касающейся оказания услуг, которые не соответствовали требованиям безопасности жизни и здоровья.
Также в ходе забега пострадали ещё два человека. Их доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.
МЧС предупреждало об опасности перед соревнованиями в Хибинах.
Управление МЧС по Мурманской области, в свою очередь, проинформировало, что спасательные службы заранее уведомили организаторов мероприятия «Спортфест Хибины» о сильном ветре, дожде и снеге, но решение о проведении забега всё же было принято.
Отмечается, что неблагоприятные погодные условия сохранялись в Мурманской области в течение трёх суток.
Участники трейла в Хибинах рассказали о забеге.
Участница трейла «Спортфест Хибины» по имени Елена, которая приехала на соревнования из Санкт-Петербурга, рассказала в беседе с aif.ru о том, что погода на месте, где проводился забег, резко ухудшилась в ночь на 6 июля.
«Погода после полуночи стала резко хуже, чем по прогнозу на момент старта. Организаторы среагировали вовремя. Со мной шёл замыкающий дистанции 61 км, сделал всё очень профессионально», — отметила она.
Житель Костромы по имени Олег, который также прибыл на трейл, выразил мнение, что причиной гибели людей стала совокупность факторов. При этом мужчина отметил, что организаторы скорректировали маршрут, уменьшив высоты и убрав наиболее тяжелые участки.
Участник соревнований уточнил, что через час после старта трейла начался дождь. После подул холодный ветер, сопровождавшийся снегом. По мнению Олега, существенную роль на маршруте сыграла экипировка бегунов.
Ещё одна участница трейла подчеркнула, что организаторы предупреждали спортсменов о плохой погоде и предлагали им сменить маршруты на более лёгкие. Она также обратила внимание, что перед выходом на маршрут у бегунов проверяют наличие страховки, медицинской справки и необходимой экипировки.
Напомним, в январе 2024 года в Хибинах произошла трагедия с туристами из Санкт-Петербурга. Двое мужчин 1975 и 1969 годов рождения попали под лавину в районе ущелья Рамзая. В момент её схода с горы они ехали на снегоходах.