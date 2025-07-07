«Исключений не будет»: Трамп снова начал запугивать страны новыми пошлинами, теперь из-за БРИКС

Все государства, которые поддерживают «антиамериканскую» политику БРИКС, ждут новые торговые пошлины в 10 процентов. С новыми запугиваниями в Truth Social выступил президент США Дональд Трамп.
«В отношении любой страны, поддерживающей антиамериканскую политику БРИКС, будут введены дополнительные пошлины в размере 10%. Исключений не будет», — написал глава Белого дома.
На проходящем в Рио-де-Жанейро саммите БРИКС накануне страны-участницы осудили недавние удары по Ирану.
А на пленарной сессии министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация с госдолгом США начинает выходить из-под контроля, и доверие к американской валюте было подорвано.
Российский президент Владимир Путин в приветственной речи по видеосвязи подчеркнул, что сейчас БРИКС имеет преимущество перед «Большой семеркой» в области экономики. Причем значительное.