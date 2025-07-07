В Пермском крае с арендатора лесного участка взыскивают более 10 миллионов за незаконную рубку

Прокуратура Чердынского района Пермского края проверила соблюдение требований лесного законодательства.
Установлено, что в 2021 году в лесном массиве на арендуемом обществом с ограниченной ответственностью участке лесного фонда проведена незаконная рубка, ущерб от которой превысил 10,8 млн рублей.
Прокурор направил в суд иск о взыскании суммы причиненного ущерба с хозяйствующего субъекта, поскольку он не исполнил обязанности, предусмотренные договором, охранять арендуемый участок от факторов, негативно воздействующих на окружающую среду.
Чердынский районный суд удовлетворил требования надзорного органа. Прокуратура проконтролирует исполнение судебного акта.