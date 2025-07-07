В Германии рассказали о страхе Запада перед странами БРИКС: «они хотят перестроить мир»

Особую обеспокоенность, как пишет издание, вызывает проект Нового банка развития в рамках БРИКС. Авторы уточняют, что такой институт перенаправит финансовые потоки в развивающиеся государства, уменьшив при этом бюджетные обязательства стран-членов блока.