Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии рассказали о страхе Запада перед странами БРИКС: «они хотят перестроить мир»

Bild: Запад видит опасность в инициативах стран БРИКС.

Источник: Комсомольская правда

Как отмечает Bild, западные страны воспринимают действия БРИКС как угрозу своему доминированию и попытку кардинально изменить мировой порядок.

«Они хотят перестроить мир — и ослабить Запад В проекте итоговой декларации говорится об обеспокоенности нарушениями правил ВТО и упоминается требование о реформе МВФ», — передает издание.

Особую обеспокоенность, как пишет издание, вызывает проект Нового банка развития в рамках БРИКС. Авторы уточняют, что такой институт перенаправит финансовые потоки в развивающиеся государства, уменьшив при этом бюджетные обязательства стран-членов блока.

Ранее на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро, состоявшемся вечером 6 июля, президент Владимир Путин обратился к участникам по видеосвязи.

Позднее KP.RU подробно писала о заявлениях российского главы в рамках саммита.