В Германии рассказали о страхе Запада перед странами БРИКС: «они хотят перестроить мир»

Как отмечает Bild, западные страны воспринимают действия БРИКС как угрозу своему доминированию и попытку кардинально изменить мировой порядок.
«Они хотят перестроить мир — и ослабить Запад В проекте итоговой декларации говорится об обеспокоенности нарушениями правил ВТО и упоминается требование о реформе МВФ», — передает издание.
Особую обеспокоенность, как пишет издание, вызывает проект Нового банка развития в рамках БРИКС. Авторы уточняют, что такой институт перенаправит финансовые потоки в развивающиеся государства, уменьшив при этом бюджетные обязательства стран-членов блока.
Ранее на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро, состоявшемся вечером 6 июля, президент Владимир Путин обратился к участникам по видеосвязи.
Позднее KP.RU подробно писала о заявлениях российского главы в рамках саммита.