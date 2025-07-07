Три человека погибли на трассе Уфа — Оренбург при столкновении двух легковушек

В Башкирии произошла смертельная авария, унесшая жизни троих человек. Подробности трагедии сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов в своем telegram-канале.
По его информации, на 135 км трассы Уфа — Оренбург в Стерлитамакском районе Башкирии столкнулись «Лада Ларгус» и Kia Optima. В результате, погибли три человека, еще двое получили серьезные увечья.
— Один из погибших находился в иномарке, двое других в отечественной легковушке, — пояснил Владимир Севастьянов.
По факту ДТП начато разбирательство.
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