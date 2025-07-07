Авиарейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Красноярск снова задерживаются

Угроза атаки БПЛА.
В Москве и Санкт-Петербурге вновь введены ограничения на использование воздушного пространства из-за атак беспилотников. Как сообщают федеральные СМИ, всего было отменено 260 рейсов, а около ста рейсов задерживается.
Эти меры затронули и авиаперевозки в Красноярск. Согласно данным онлайн-табло красноярского аэропорта, два рейса из Шереметьево и один рейс из Пулково задерживаются на вылет. Кроме того, три рейса из Москвы и один из Санкт-Петербурга прибыли с опозданием.
Задержки составляют от 5 до 7 часов.
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