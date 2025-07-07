На Братском водохранилище заложили стелу в память о перекрытии Ангары

— Благодаря строительству ГЭС появилось Братское море. Это одно из крупнейших искусственных водохранилищ в мире. В этот момент также хочется сказать спасибо первостроителям, которые участвовали в перекрытии Ангары и строили ГЭС, заводы и сам город Братск, — подчеркнул депутат ЗС Олег Попов.