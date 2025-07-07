На Братском водохранилище заложили стелу в память о перекрытии Ангары

Стелу в память о перекрытии Ангары в 1959 году заложили на Братском водохранилище. На берег доставили шесть тонн горной породы. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе Законодательного собрания Приангарья.
— Благодаря строительству ГЭС появилось Братское море. Это одно из крупнейших искусственных водохранилищ в мире. В этот момент также хочется сказать спасибо первостроителям, которые участвовали в перекрытии Ангары и строили ГЭС, заводы и сам город Братск, — подчеркнул депутат ЗС Олег Попов.
Новый памятник представляет собой глыбы, фигурно выложенные у воды. Они напоминают строительство ГЭС. При возведении этой электростанции были проведены масштабные работы: перемещены миллионы кубометров грунта, пробурены десятки километров скважин, уложены тысячи кубометров бетона и смонтированы металлоконструкций. Несмотря на затраченные 765 миллионов советских рублей, проект окупился еще до завершения строительства, благодаря раннему началу выработки электроэнергии.