В Иркутске продолжаются работы по прокладке трубопровода

«Применяемая здесь технология подразумевает сложный и длительный процесс. Сначала разрабатывают котлован глубиной около 10 метров для производства работ по закрытой прокладке методом ГНБ. Буровая машина встает в соседний котлован и пробуривается до текущего, после чего идет протяжка трубопровода. Это уже сделано с двух сторон на данном объекте. Сейчас ведем подготовку щебеночного основания под устройство железобетонной камеры, далее займемся монтажом оборудования», — сообщил представитель подрядной организации Евгений Черепанов.