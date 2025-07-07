В Иркутске продолжаются работы по прокладке трубопровода

На одном из котлованов — на дублере улицы Ширямова — состоялось выездное совещание, в котором приняли участие исполняющий обязанности заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства Сергей Гаврин, представители МУП «Водоканал» и подрядной организации.
«Применяемая здесь технология подразумевает сложный и длительный процесс. Сначала разрабатывают котлован глубиной около 10 метров для производства работ по закрытой прокладке методом ГНБ. Буровая машина встает в соседний котлован и пробуривается до текущего, после чего идет протяжка трубопровода. Это уже сделано с двух сторон на данном объекте. Сейчас ведем подготовку щебеночного основания под устройство железобетонной камеры, далее займемся монтажом оборудования», — сообщил представитель подрядной организации Евгений Черепанов.
Он рассказал, что на определенных расстояниях на трубопроводе устанавливают подземные камеры. В случае какого-либо прорыва аварийный участок отсекают от остальной инженерной сети с помощью запорной арматуры и проводят на нем ремонт. Кроме того, камеры используют при прочистке канализационной сети и для подключения новых жилых микрорайонов.
«Метод горизонтально направленного бурения, применяемый здесь, позволяет нам не вскрывать дороги и не нарушать благоустройство на всем протяжении устройства трубопровода. Тем самым мы избегаем перекрытия больших участков дорог. Большую часть работ мы с вами не видим, но под землей идет масштабная и нужная нашему городу стройка», — отметил Сергей Гаврин.
По информации пресс-службы мэрии, завершение работ на дублере Ширямова запланировано на конец августа, восстановление благоустройства — до 15 сентября.
«Сегодня мы реализуем один из крупнейших инфраструктурных проектов в городе — строительство единой канализационной сети от Верхней Набережной до КОС правого берега — почти 12 километров новых труб водоотведения. Такого глобального обновления инженерных сетей в Иркутске не было никогда. Это позволит улучшить качество оказания коммунальных услуг и повысить надежность инженерной инфраструктуры города», — прокомментировал мэр Руслан Болотов.