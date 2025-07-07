Девочка весом 790 граммов родилась в Красноярском перинатальном центре

Всего за первый месяц лета в перинатальном центре на свет появилось 367 детей, их них 180 мальчиков и 187 девочек. Также в медучреждении родилось 17 двоен. Тройняшек не было.
Самым крупным ребенком, появившимся на свет в июне, стал мальчик. При рождении он весил 4 750 граммов.
Напомним, в Красноярском краевом центре охраны материнства и детства оказывают помощь детям с различной соматической и хирургической патологией, а также беременным, роженицам, родильницам, девочкам и женщинам с гинекологическими заболеваниями. В состав Центра входят Красноярская краевая детская больница, Краевой центр реабилитации для детей-инвалидов и краевой перинатальный центр.