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Девочка весом 790 граммов родилась в Красноярском перинатальном центре

В июне в Красноярском краевом клиническом центре охраны материнства родилась девочка, которая весила всего 790 граммов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Источник: Omar Lopez/CC0

Всего за первый месяц лета в перинатальном центре на свет появилось 367 детей, их них 180 мальчиков и 187 девочек. Также в медучреждении родилось 17 двоен. Тройняшек не было.

Самым крупным ребенком, появившимся на свет в июне, стал мальчик. При рождении он весил 4 750 граммов.

Напомним, в Красноярском краевом центре охраны материнства и детства оказывают помощь детям с различной соматической и хирургической патологией, а также беременным, роженицам, родильницам, девочкам и женщинам с гинекологическими заболеваниями. В состав Центра входят Красноярская краевая детская больница, Краевой центр реабилитации для детей-инвалидов и краевой перинатальный центр.