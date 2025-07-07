Задерживается прибытие более 20 авиарейсов в аэропорт Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 7 июл — РИА Новости. Прибытие более 20 авиарейсов в аэропорт Новосибирска задерживается утром в понедельник, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта «Толмачево» имени А. И. Покрышкина.
Так, согласно данным авиаузла, на прилет задерживаются два рейса из Санкт-Петербурга, рейсы из Улан-Удэ, Якутска, Читы, Владивостока, Пекина (КНР), Талакана, Хабаровска, Благовещенска, Нерюнгри, Новокузнецка, а также других городов России.
Сразу несколько сибирских аэропортов столкнулись с задержками авиарейсов 2 июля из-за плохих метеоусловий (тумана). В настоящее время тумана в Новосибирске не наблюдается.