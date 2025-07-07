Задерживается прибытие более 20 авиарейсов в аэропорт Новосибирска

Так, согласно данным авиаузла, на прилет задерживаются два рейса из Санкт-Петербурга, рейсы из Улан-Удэ, Якутска, Читы, Владивостока, Пекина (КНР), Талакана, Хабаровска, Благовещенска, Нерюнгри, Новокузнецка, а также других городов России.