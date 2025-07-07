Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задерживается прибытие более 20 авиарейсов в аэропорт Новосибирска

Из-за тумана задерживается прибытие более 20 авиарейсов в аэропорт Новосибирска.

Источник: РИА Новости

НОВОСИБИРСК, 7 июл — РИА Новости. Прибытие более 20 авиарейсов в аэропорт Новосибирска задерживается утром в понедельник, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта «Толмачево» имени А. И. Покрышкина.

Так, согласно данным авиаузла, на прилет задерживаются два рейса из Санкт-Петербурга, рейсы из Улан-Удэ, Якутска, Читы, Владивостока, Пекина (КНР), Талакана, Хабаровска, Благовещенска, Нерюнгри, Новокузнецка, а также других городов России.

Сразу несколько сибирских аэропортов столкнулись с задержками авиарейсов 2 июля из-за плохих метеоусловий (тумана). В настоящее время тумана в Новосибирске не наблюдается.