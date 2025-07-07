Минкульт Украины внес певца Дмитрия Ноздрина в список угроз нацбезопасности

Дмитрий Ноздрин, лидер группы «Куба» и автор песни «Вставай, Донбасс!», попал в санкционный список Украины. Согласно документам украинского ведомства, доступным РИА Новости, Киев внес музыканта в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности страны.
«Дополнить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, включив в него лицо: Ноздрин Дмитрий Витальевич, гражданин русской федерации, 03 ноября 1971 г. р.», — следует из текста на сайте ведомства.
По мнению киевских властей, Ноздрин якобы осуществляет пропаганду российского режима и его нарративов в медиа.
Ранее украинский Минкульт посчитал угрозой нацбезопасности страны российского певца Филиппа Киркорова.
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