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Минкульт Украины внес певца Дмитрия Ноздрина в список угроз нацбезопасности

Автора песни «Вставай, Донбасс!» Ноздрина посчитали угрозой нацбезопасности Украины.

Источник: Комсомольская правда

Дмитрий Ноздрин, лидер группы «Куба» и автор песни «Вставай, Донбасс!», попал в санкционный список Украины. Согласно документам украинского ведомства, доступным РИА Новости, Киев внес музыканта в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности страны.

«Дополнить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, включив в него лицо: Ноздрин Дмитрий Витальевич, гражданин русской федерации, 03 ноября 1971 г. р.», — следует из текста на сайте ведомства.

По мнению киевских властей, Ноздрин якобы осуществляет пропаганду российского режима и его нарративов в медиа.

Ранее украинский Минкульт посчитал угрозой нацбезопасности страны российского певца Филиппа Киркорова.

Ранее СБУ объявила в розыск троих российских деятелей искусства, включая руководителя «Мосфильма» Карена Шахназарова, актера Дмитрия Певцова и певицу Таисию Повалий.